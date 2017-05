Politie: 'Doe ramen en deuren dicht als u weggaat'

REGIO - De politie waarschuwt mensen om ramen en deuren vandaag niet open te laten staan als ze niet thuis zijn. Vanwege het warme weer vandaag willen veel mensen misschien niet alles dicht doen als ze even weggaan, maar volgens de politie kunnen ze dat dus beter wel doen.

Op verschillende twitterpagina's waarschuwt de politie voor inbrekers. 'Laat lekker de ramen en deuren open als u weggaat? Dat vindt de inbreker handig! Ramen en deuren dicht, ook als u even weg bent.'Het wordt vandaag zonning en erg warm met temperaturen van 30 tot 31 graden. Door de matige zuidoostenwind zal het ook op het strand erg warm worden.De politie wijst er ook nog maar eens op dat het zeer onverstandig is om huisdieren achter te laten in de auto. Met 30 graden buiten kan het na tien minuten in een auto al zo'n 40 graden zijn.