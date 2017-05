Spakenburg wil koste wat het kost niet degraderen: 'Het wordt 2-0 met twee goals van Tol'

RIJNSBURG - Dat het jaar van Spakenburg een rumoerige is geweest, daar kunnen ze in het vissersdorp niet onderuit. Vanwege de slechte resultaten sneuvelde trainer Hans van de Haar na de winterstop. Joop Gall werd een aantal weken later als vervanger aangewezen en hij moest Spakenburg in de tweede divisie zien te houden.

Of Gall in die missie slaagt, dat moet nog blijken. De ‘Blauwen’ moeten alle zijlen bijzetten om degradatie af te wenden. Dinsdag verloor de ploeg de eerste wedstrijd van de finale in de nacompetitie bij Rijnsburgse Boys. De Uien wonnen met 2-1.Een opvallende naam bij Spakenburg was Kees Tol, die begin mei uit de selectie gezet werd vanwege 'een negatieve houding die hij uitstraalde op de rest van de spelersgroep'.‘Ik ben maandagavond gebeld door de trainer, die vertelde dat hij mij weer nodig had. Hij vroeg zich af hoe ik daarin stond. En ja, ik wil graag voetballen.’‘Nee, ik speel volgend seizoen ook nog bij Spakenburg en ik speel liever in de tweede divisie dan derde divisie. Ik wil koste wat het kost winnen. Ik heb hier nog gewoon een contract van een jaar lopen.''Toen ik uit de selectie werd gezet, ben ik wel door een aantal clubs benaderd, maar ik heb geen negatieve geluiden van Spakenburg gehoord dat ze mij weg willen hebben. Dus ik sluit straks in het nieuwe seizoen gewoon weer aan.’‘Absoluut niet. We hebben gelukkig wel een goed gesprek gehad. We hebben het uitgesproken en allebei onze mening gegeven. Zand erover en kijken naar de toekomst. Vlak na het moment, heb ik niet meer met de trainer gesproken. Dus dan zit je met heel veel vragen. Nu weet ik ook hoe de trainer erin staat. Daar kan je wat van vinden en het erover hebben. Maar de kou is in ieder geval uit de lucht.’‘Ik vond dat een gelijkspel meer terecht was en vond ons zelfs de bovenliggende partij. We speelden tot op zekere hoogte aardig voetbal. Alleen kwamen we niet tot grote kansen. Als dat vandaag beter gaat, dan denk ik dat wij de grootste kans maken voor die plaats in de tweede divisie.’‘Zeker. Het is heel matig geweest dit jaar. Daar moet je eerlijk in zijn. En ja, voetballend was het best wel oké tegen Rijnsburg. Alleen zij straften zij twee foutjes bij ons af en wij konden daar weinig kansen tegenover stellen. Misschien moeten we wat aanvallender gaan spelen vandaag.’‘We moeten de verdediging van Rijnsburg onder druk gaan zetten, meteen vanaf minuut één. Ik denk dat dat hun zwakke punt is. Ze hebben wel een aardige voorhoede staan.’‘Dat denk ik ook ja. Dinsdag waren er heel veel mensen voor Rijnsburg, vandaag is dat andersom. Dus dat is wel lekker om dat in de laatste wedstrijd mee te hebben.’‘Dat vinden ze bij ons aan de ‘Blauwe’ kant niet zo leuk nee. Ik gok dat er vandaag ook best wel wat IJsselmeervogels-supporters komen kijken, die hopen dat wij gaan degraderen. Zo ver gaat dat wel. Het was vorig seizoen natuurlijk andersom, toen wij naar de tweede divisie gingen en IJsselmeervogels de boot miste.''Er is gelukkig ook wel een deel van hun aanhang die hoopt dat wij wel in de tweede divisie blijven. Ik hoop dat natuurlijk ook, want dan hebben we volgend seizoen ‘de derby’ tegen IJsselmeervogels weer terug. Die missen we dit jaar wel.’‘De laatste twee maanden is ons doel echt alleen maar om erin te blijven. Het is super rumoerig geweest, met trainers, de resultaten. Het zou wel echt top zijn. Als wij nu degraderen, dan zou dat het eerste jaar in de clubhistorie zijn dat wij niet op het hoogste niveau spelen. Dat wil ik niet op mijn conto hebben.’‘Je maakt van alles mee. Je moet het maar over je heen laten komen, maar het is wel lastig. Op het veld zie je er ook gewoon dingen van terug, in negatieve zin. Dit seizoen is een vervelende geweest, maar de vier jaar hiervoor waren top. Dit soort seizoenen zitten er ook tussen.''Als het bij Spakenburg slecht gaat, dan is het allemaal net weer even rumoeriger en gekker dan bij andere clubs. Maar als het goed gaat, is het hier gewoon fantastisch.’‘Het wordt 2-0 voor ons met twee goals van Tol.’Het duel tussen Spakenburg en Rijnsburgse Boys is zaterdagmiddag live te volgen via 89.3 Radio West. Op omroepwest.nl is de wedstrijd ook live te zien.