Zaterdag eerste tropische dag van het jaar

REGIO - Zaterdag wordt de eerste tropische dag van het jaar. Bijna in heel Nederland wordt het 's middags tussen de 30 en 32 graden, meldt weeronline.nl. In Den Haag wordt 30 tot 31 graden voorspeld.

In het zuidoosten van Nederland kan de temperatuur oplopen tot 33 graden.Temperaturen van 30 graden of hoger zijn eind mei bijzonder. Normaal wordt het 18 of 19 graden.