Wateringse Wielerdag wil Westland op de kaart zetten met nieuwe naam

WATERINGEN - De Wateringse Wielerronde, in de volksmond ook wel de Wateringse Wielerdag genoemd, gaat verder onder de naam Profronde Westland. De gemeente Westland en de organisatie hopen hiermee het Westland meer op de kaart te zetten.

De organisatie van het evenement werkt sinds eind vorig jaar samen met de gemeente. 'Profronde Westland zet het Westland op de kaart, is goed voor de lokale middenstand en zorgt voor verbondenheid in de Westlandse samenleving', zegt wethouder Mohamed el Mokaddem.Het evenement vindt dit jaar plaats op donderdag 27 juli. Het is alweer de 45e editie. 'Met zoals gebruikelijk de helden uit de Tour de France', verzekert de organisatie.Vorig jaar kreeg de organisatie nog een grote teleurstelling te verwerken. Publiekstrekker Tom Dumoulin moest zich toen afmelden door een blessure.Uiteindelijk stonden vier Tourrenners aan de start. De 44ste Wielerdag werd gewonnen door Dylan Groenewegen . Het is nog niet bekend welke renners er dit jaar aan de start verschijnen.