Gewonde bij brand op Anna Blamanplein in Den Haag

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op het Anna Blamanplein in Den Haag heeft een brand gewoed. De brand ontstond zaterdagochtend op een plat dak tussen de gymzaal van basisschool Het Galjoen en een flatgebouw. Zowel de flat als de school stonden deels in brand. Een persoon is na het inademen van rook naar het ziekenhuis vervoerd.

De brandweer heeft zes woningen ontruimd en volgens de woordvoerder kwamen veel mensen ook zelf naar buiten.



De brand werd rond 10.15 uur ontdekt, meldt Regio15. De rook sloeg via het appartementencomplex omhoog. Er stonden in het gebouw veel ramen open. Een paar huizen zijn van binnen door de rook flink beschadigd.



Terug naar huis



Op foto's is te zien dat veel mensen naar de brand staan te kijken. De brandweer is met verschillende wagens gekomen om het vuur te blussen.



Het is onduidelijk of bewoners van de beschadigde huizen vandaag nog terug kunnen naar hun woningen.