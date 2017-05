Twee gewonden bij ongeluk op A4 bij Leidschendam; verkeersproblemen rond Den Haag

(Foto: Regio15)

LEIDSCHENDAM - Door een ongeluk op de A4 bij Leidschendam in de richting van Amsterdam zijn twee gewonden gevallen. Door het ongeval waren vanmiddag op de wegen rondom Den Haag problemen ontstaan.

De vertraging vanuit Rotterdam naar Den Haag was een uur. Ook de weg bij Zoeterwoude-dorp was gesloten en de oprit Leidschendam was dicht.



Bij het ongeluk bij Leidschendam verloor de bestuurder van de jeep vermoedelijk de macht over het stuur. De bijrijder moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De automobiliste ook, maar haar verwondingen leken mee te vallen, meldt Regio15.