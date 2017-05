Politie: kom niet met de auto naar Scheveningen

Archieffoto Scheveningen (Foto: ANP)

DEN HAAG - Strandgangers kunnen beter niet meer met de auto naar Scheveningen komen. De politie waarschuwt automobilisten dat de parkeergarages vol zijn.

Door het zomerse weer is het rondom de stranden in Nederland zaterdag erg druk in het verkeer.



Bij Scheveningen vallen de files wel mee. Volgens een woordvoerder van de ANWB is het daar gezellig druk. Volgens haar zijn er wel veel files rondom de Zeeuwse stranden, waar mensen vaker heen gaan voor een weekend weg.



Werkzaamheden A4



In Noord-Holland moeten mensen filerijden op de wegen naar Zandvoort en Bloemendaal. De NS heeft extra treinen ingezet van Amsterdam naar Zandvoort.



Naast strandfiles zijn er ook files die samenhangen met werkzaamheden. Onder meer op de A44 bij Wassenaar moeten automobilisten zo'n 40 minuten wachten. Veel mensen rijden om vanwege werkzaamheden aan de A4.