Drie aanhoudingen na vondst drugslab in Den Haag

Er werden vaten uit de woning gehaald. Foto Regio 15

DEN HAAG - In Den Haag zijn vrijdag drie mensen aangehouden nadat de politie een drugslab had ontmanteld. Een van de verdachten komt uit Den Haag. De politie nam drugs en vijftig vaten met daarin honderden liters chemicalien in beslag.





Agenten vielen vrijdag rond 18.00 uur een woning binnen aan de Ernest Staatsstraat. De politie heeft naar aanleiding daarvan een 37-jarige Hagenaar, een 29-jarige Harderwijker en een 44-jarige zonder vaste woonplaats aangehouden. Een van hen werd opgepakt in Den Haag; de andere twee in Harderwijk.Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het fabriceren van en handelen in verdovende middelen.