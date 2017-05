Kiki Bertens wint opnieuw toernooi van Neurenberg: 'Het was zwaar'

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft zaterdag voor de derde maal in haar loopbaan een WTA-toernooi gewonnen. De tennisster uit Wateringen was voor het tweede jaar op rij de beste in Neurenberg. In de finale versloeg ze de Tsjechische qualifier Barbora Krejcikova in twee sets: 6-2 6-1. Vorig jaar stoomde ze naar haar winst in de Duitse stad door tot de halve finales op Roland Garros.

Dit jaar was Bertens, de nummer 19 van de wereld, aanvankelijk bepaald niet op dreef. Maar met het begin van het gravelseizoen hervond ze haar vorm. In Madrid bereikte ze al de kwartfinales, in Rome vloog ze er pas in de halve finales uit. Bertens begint bij de Open Franse kampioenschappen op Roland Garros tegen de Kroatische Ajla Tomljanovic.Bertens, die eerder in 2012 het WTA-toernooi van het Marokkaanse Fez won, kende weinig problemen met de 21-jarige Tsjechische, die een lange weg had afgelegd om de eindstrijd te bereiken. 'Ze heeft een enorm goede, maar zware week gehad. Ik weet hoe het is om uit de kwalificaties te komen', vertelde Bertens nadat ze tal van prijzen in ontvangst had genomen.De finale had nog geen uur in beslag genomen. Bertens benutte vier van haar vijf breakkansen, voor het eerst in de zesde game waarmee het 4-2 werd. Op de opslag van Krejcikova benutte ze niet veel later haar eerste setpunt. In de tweede set pakte ze de eerste break in de vierde game (3-1) om vervolgens de enige twee breakpoints tegen weg te werken. Daarna was het snel gebeurd.Een dankwoord in het Duits kostte Bertens enige moeite. 'Ik ben zo blij, ik heb zelfs in het Engels moeite om naar woorden te zoeken', vertelde ze. 'Het was zwaar. Ik moest me focussen om mijn eigen spel te spelen. In een finale spelen de zenuwen ook een rol.'Bertens reist zondag naar Parijs, de plek waar ze vorig jaar pas door Serena Williams in de halve finales werd gestuit. In Neurenberg wilde ze even niet praten over haar verwachtingen voor Roland Garros. 'Ik wil nu eerst deze overwinning vieren. Daarna is het tijd om me voor te bereiden op Roland Garros. Ik heb hier in ieder geval opnieuw een ongelooflijke week gehad', aldus Bertens.