IN BEELD: Zuid-Holland geniet van eerste tropische dag

DEN HAAG - Het was zaterdag warm, heel warm zelfs. Thermometers tikten op sommige plekken ruimd 32 graden aan. En zonaanbidders trokken massaal naar het strand, recreatieplassen of de terrassen. Nederland is duidelijk klaar voor de zomer.

Volgens weerman Reinier van den Berg van Weer.nl was het vandaag overal in onze regio tropisch warm, met temperaturen van 30 tot 32 graden. 'Nederland was wel een van de warmere plekken van Europa', concludeert hij. Ook in België, Duitsland, Noord-Frankrijk en Spanje is het zo warm.Zondag liggen de temperaturen een stuk lager, zegt Van den Berg. 'De wind draait morgen en dan wordt het op de stranden al gauw zo’n tien graden kouder. En in Alphen aan den Rijn wordt het bijvoorbeeld een graad of 24, dus dat is ook zeven graden lager.'Vanuit de hele regio ontvingen wij zaterdag foto's van jullie, de bezoekers van Omroep West. Een sfeerimpressie kun je hierboven bekijken.