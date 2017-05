Asfalteringswerkzaamheden zorgen voor veel hinder op A4

LEIDEN - De A4 richting Den Haag is dit weekend dicht tussen knooppunt Burgerveen en Leiden. Dat komt doordat op de weg richting Amsterdam zoab wordt aangelegd. Ter hoogte van Leiden moeten automobilisten richting Amsterdam daarom op de andere rijbaan gaan rijden en is de weg naar Den Haag dicht.

Vrijdag 26 mei 21.00 uur tot maandag 29 mei 2017 05.00 uur

Vrijdag 9 juni 21.00 uur tot maandag 12 juni 2017 05.00 uur

Vrijdag 16 juni 21.00 uur tot maandag 19 juni 2017 05.00 uur

Vrijdag 29 september 21.00 uur tot maandag 2 oktober 2017 05.00 uur

Vrijdag 6 oktober 21.00 uur tot maandag 9 oktober 2017 05.00 uur

Vrijdag 13 oktober 21.00 uur tot maandag 16 oktober 2017 05.00 uur

'We doen hier iets wat we niet vaak doen. We sturen het verkeer vanuit Den Haag, dat naar Amsterdam wil, over de andere rijstrook. Dat doen we zodat de baan die we normaal gesproken gebruiken voor het verkeer naar Amsterdam helemaal vrij hebben', vertelt Jeroen Spanjer van Rijkswaterstaat.'We doen dit vooral om de bestemming Schiphol en Amsterdam bereikbaar te houden', legt Spanjer uit. In het verleden zijn er grote problemen geweest met het afsluiten van de rijbaan in de richting van Amsterdam. Daarom kan het verkeer nu over de andere weghelft toch gewoon naar Amsterdam rijden.Verkeer vanuit Amsterdam naar Den Haag toe kan hierdoor geen gebruik maken van de normale rijbaan. Dat verkeer wordt omgeleid, wat voor vertraging kan zorgen.Wegverkeer krijgt te maken met veel hinder, vooral ook op de alternatieve route A44. De snelste omleidingsroute is volgens Rijkswaterstaat de A12 en A2.De afsluiting geldt de komende maanden voor nog eens vijf weekeinden. Met dit weekend erbij is het stuk snelweg dus zes weekenden dicht.Voor de zomervakantie:Na de zomervakantie: