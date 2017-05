Flinke brand in schuur in Schipluiden, grote zwarte rookwolk in omgeving te zien

Foto: Regio15

SCHIPLUIDEN - In Schipluiden heeft zaterdagmiddag brand gewoed. Het vuur ontstond even na 15.00 uur in een schuur op het H.K. Pootplein. Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan achter een koelkast.





Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. Uit voorzorg zijn naastgelegen woningen ontruimd. Niemand raakte gewond.





'De bewoonster hoorde een harde knal en zag daarna meteen vlammen', zegt een woordvoerster. 'En de brand was zó heet, dat de ramen van het huis zijn gesprongen.' Een grote zwarte rookwolk was in de wijde omgeving te zien.