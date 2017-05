Natuurbrand geblust op Waalsdorpervlakte, hoe voorkom je zo'n brand?

Foto: Regio15

WASSENAAR - Op de Waalsdorpervlakte in Wassenaar hebben zaterdagmiddag meerdere bomen en gras in brand gestaan. Volgens de brandweer had een gebied van zo’n 50 bij 50 meter vlam gevat. Ondanks de droogte, was het vuur vrij snel geblust.

De brandweer waarschuwt voor natuurbranden. Kleine vuurtjes kunnen zich al snel ontwikkelen tot een 'allesverwoestende brand'. 'Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen', zegt de brandweer.



Wat moet je doen als je niet meer weet welke kant je op moet? 'Loop dan niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Komt de brand uit het zuiden, loop dan niet richting het noorden, maar richting het oosten of westen.'



Beter voorkomen dan genezen



En hoe kun je natuurbranden voorkomen, met name in droge periodes? De brandweer geeft een aantal tips:



- Rook liever niet in het natuurgebied. Doe je het toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit. Let op of er misschien een rookverbod geldt.

- Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken.

- Ga je barbecueën, maak je een kampvuur of heb je een vuurkorf aan staan? Houd je dan aan de regels die in het gebied gelden.

- Let op waar je de auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als je de auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen.

- Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.