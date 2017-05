FC Lisse viert promotie naar tweede divisie, trainer Robbert de Ruiter overgoten met grote bak water

LISSE - 'Toen hadden we in de rust echt wel het idee van AAAAAAAAAAAAAAAAAA!' En toen kreeg FC Lisse-trainer Robbert de Ruiter een enorme bak water over zich heen gegooid tijdens het televisie-interview met Omroep West-verslaggever Haniff Harharah.

Het getuige de blijdschap bij FC Lisse. Vorig jaar moest Lisse via de nacompetitie zien te voorkomen dat niet gedegradeerd zou worden naar de hoofdklasse en dit seizoen is alles 180 graden anders en promoveert Lisse zelfs.FC Lisse maakte zaterdag een 1-2 nederlaag in de heenwedstrijd goed door de return tegen Harkemase Boys met 1-4 te winnen . Als Lisse volgend seizoen niet degradeert, is het Tweede Divisie-jaar geslaagd, vindt De Ruiter.'Wij hebben heel lang doorgeteerd op dat succes van vorig seizoen toen we tegen Staphorst degradatie voorkwamen. Daar zat veel meer druk op dan nu. Ik ben ervan overtuigd dat we daarom de eerste periode hebben gepakt. Toen kregen we een lastige fase. Ondanks dat hebben we de rug gerecht in zowel de competitie als de nacompetitie. Dat vind ik heel mooi', aldus de oefenmeester.