Trotse geboren en getogen Rijnsburger over promotie: 'Dat ik dit mee mag maken is echt bizar'

RIJNSBURG - 'Ik ben zo blij dat we dit gehaald hebben. Vanavond gaan we even een feestje bouwen.' Er waren na afloop van Spakenburg - Rijnsburgse Boys louter blije gezichten te zien bij de Uien. Vorig jaar misten ze op de laatste speeldag de boot naar de tweede divisie. Dit seizoen lukte het ze wel promotie naar een niveau hoger af te dwingen.

Rijnsburgse Boys liep zaterdagmiddag rond vijf uur met een 2-3 overwinning het veld af, maar het ging allemaal niet vanzelf. 'Het was wel even zwaar vandaag ja', bekent Jeffrey Jongeneelen, die met twee goals van groote waarde was.In Spakenburg ging Rijnsburg nog rusten met een 0-1 voorsprong, maar na de (ijs)thee verdween deze als sneeuw voor de zon. 'Het eerste kwartier na rust moet je goed doorkomen, maar wij kregen twee doelpunten om de oren', blikt Jongeneelen terug. 'Het was eigenlijk wachten op de 3-1 van Spakenburg. Tien minuten voor tijd slaan wij echter toe. Dat was dodelijk.'Een Rijnsburgs volksfeestje barstte los na het laatste fluitsignaal. Uitzinnige supporters sprongen de boarding over om de promotie met hun mannen te vieren. Vanavond: groot feest op het bierplein op het sportpark van Rijnsburgse Boys. 'Nee joh, daar houd ik helemaal niet van. Ik ga lekker een spaatje rood drinken zometeen', lacht de trotse trainer Pieter Mulders. 'Nee, ik lust wel een biertje.'Waar de spelers van Rijnsburg na afloop het met een biertje deden, verscheen Dirk-Jan van den Oever met een chocomelletje voor de camera. 'Of dat lekker is? Ja, op zich wel. Er zitten veel eiwitten in', vertelt de geboren en getogen Rijnsburger. Voor het eerst in zijn carriere maakte hij zelf als speler een promotie mee.'Dit is echt bizar om met mijn cluppie te bereiken. Ik kan het eigenlijk niet geloven. Ik weet nog dat ik vroeger zelf achter de boarding stond te springen. Bij Lisse bijvoorbeeld. Dat ik dit mee mag maken, is echt bizar.'