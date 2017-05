Automobilist ramt gevel in Genemuidenstraat Den Haag

Foto: Politie Zuiderpark

DEN HAAG - Een automobilist is zaterdagmiddag met zijn wagen tegen de gevel van een gebouw in de Haagse Genemuidenstraat gebotst. Volgens de politie maakte de bestuurder 'een foutje' waardoor de auto tegen de muur reed.

De schade aan het gebouw in de Genemuidenstraat is aanzienlijk. De automobilist, die volgens de politie op leeftijd is, heeft het rijbewijs moeten inleveren. 'En de rijvaardigheid zal opnieuw getoetst moeten worden.'