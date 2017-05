Week van de Begraafplaats: niet alleen met verdriet onder je arm op een begraafplaats

Archieffoto

DEN HAAG - Begraafplaatsen in heel Nederland openen vanaf dit weekend een week lang de deuren tijdens de nationale 'Week van de Begraafplaats'. ‘We hopen mensen mee te geven dat je niet alleen met verdriet onder je arm tijdens een begrafenis op een begraafplaats hoeft te zijn’, zegt Susan Veninga van Stichting R.K. Begraafplaatsen tegen mediapartner Den Haag FM.

'Het is ook fijn om op een begraafplaats in deze drukke tijden wat bezinning te vinden. Een begraafplaats is vaak prachtig, mooi groen en heeft een bepaalde soort rust in zich.' Hoewel die rust zondag even wordt opgeschort op de Haagse Sint Petrus Banden begraafplaats leert de ervaring dat bezoekers volop van de gelegenheid gebruik maken om een 'andere connectie' te maken.



'Het is de vierde keer dat we meedoen', vertelt Veninga. 'Mensen raken meestal met elkaar in gesprek. Dat hoeft dan niet per se over overledenen te gaan, maar het is vaak wel een moment waarop mensen een diepere connectie maken.'



Muziek



Zondag wordt de kapel van de begraafplaats aan de Kerkhoflaan opengesteld. 'Er komt ook een gospelkoor die er in de omgeving fantastisch mooi uitkomt.' Op Pinksterzondag verzorgt een strijkkwartet met jong talent van het Koninklijk Conservatorium de muzikale omlijsting op begraafplaats Sint Barbara. 'De muziek raakt de snaren van hoop en verdriet. Mensen vinden het doorgaans hartstikke mooi.'