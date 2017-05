Helm van motoragent in Leiden gestolen: 'Wees stoer en breng hem terug'

Foto: John van der Tol

LEIDEN - Een opvallende diefstal in Leiden, zaterdagmiddag. Daar is op de Churchilllaan een motorhelm van de politie gestolen. De helm werd weggehaald toen een agent druk bezig was om een burenruzie op te lossen in een flat.

'De helm is blijven staan in het portiek', zegt de politie. De agent had de motorhelm afgezet om zijn werk op dat moment goed te kunnen. 'Kennelijk is er iemand geweest die of heel graag bij de politie wil of geen fatsoen in zijn lijf heeft en het nodig vond de helm te jatten.'



De politie in Leiden kan de actie absoluut niet waarderen. 'Voor de persoon die dit gedaan heeft: hopelijk ben je trots op jezelf. Hopelijk besef je wel dat de motorrijder nu niet meer inzetbaar is en dat er dus in geval van nood of spoed, een eenheid minder is die iemand kan helpen.'



Terugbrengen



Een duidelijke boodschap aan de dader of daders is er ook: 'Als er nog ergens iets aan fatsoen te vinden is in je lichaam, wees dan zo stoer om naar het bureau te komen en de helm terug te brengen!'