Weekoverzicht: Statushouders boos en pasjessysteem in Haagse zwembaden

Woningen statushouders Ypenburg | Foto: Omroep West

REGIO - Statushouders - asielzoekers met een verblijfsvergunning - hebben deze week geprotesteerd. Ze klagen over hun slechte leefomstandigheden in Ypenburg. Ook haalt staatssecretaris Dekker (Onderwijs) zich de woede van leraren in het basisonderwijs op de hals. Verder in het weekoverzicht: een herdenking voor een Haagse veertiger die in het water opdook en de problemen met het Zuiderparkbad.





