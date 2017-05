Motoragent gewond na eenzijdig ongeval op N207 bij Rijnsaterwoude

Motoragent gewond op N207 (Foto: Josh Walet)

RIJNSATERWOUDE - Een motoragent van het korps in Kaag en Braassem is zaterdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Op de N207, ter hoogte van de Woudsedijk in Rijnsaterwoude, ging de motoragent onderuit en belandde hij in de berm.





De agent is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is nog onbekend. Omdat de politie ter plaatse uitgebreid onderzoek deed, is de N207 tussen Leimuiden en Woubrugge enige tijd volledig afgesloten geweest.



LEES OOK: Motoragent bedankt iedereen voor alle steunbetuigingen na zwaar ongeluk

Op het weggedeelte waar het ongeluk gebeurde, zouden op dit moment werkzaamheden gaande zijn. Op het moment van het ongeval werd er echter niet gewerkt. De agent reed door het zand en belandde vervolgens enkele meters verder aan de andere kant van de vangrail. Zijn motor belandde op de busbaan van de N207.De agent is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is nog onbekend. Omdat de politie ter plaatse uitgebreid onderzoek deed, is de N207 tussen Leimuiden en Woubrugge enige tijd volledig afgesloten geweest.

Door: Redactie Correctie melden