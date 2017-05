Politie heeft handen vol aan 'vervelend' uitgaanspubliek in Noordwijk

Foto: ANP

NOORDWIJK - De politie in Noordwijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag meerdere keren in actie moeten komen om de uitgaansavond in goede banen te leiden. Ten minste vijf mensen zijn aangehouden wegens mishandeling, belediging of dronkenschap.





De man is opgepakt voor mishandeling en belediging. Toen familieleden zich ermee gingen bemoeien, werd ook een 19-jarige jongen aangehouden toen hij een agent beledigde.



Wildplassen



Verder werd een 17-jarige jongen aangehouden omdat hij een meisje zou hebben mishandeld. Een andere 17-jarige jongen, die onder invloed was van alcohol, was volgens de politie 'vervelend' en kreeg een bekeuring voor dronkenschap. 'Erg jammer om te zien dat het gedrag van mensen negatief veranderd wanneer zij onder invloed van alcohol zijn', schrijven de agenten op



Later op de avond deelden de agenten ook twee bekeuringen uit voor wildplassen en een bekeuring voor hinder op de openbare weg.



LEES OOK: Hulpdiensten hebben handen vol aan ongelukken, dronken bestuurders en branden

Na een rustig begin van de avond werd de stemming in het horecagebied hier en daar grimmig. Een 47-jarige man die uit een kroeg op De Grent was gezet, uitte zijn frustraties tegen de deur van de zaak. Toen de politie hem wilde kalmeren, viel hij een agent aan.De man is opgepakt voor mishandeling en belediging. Toen familieleden zich ermee gingen bemoeien, werd ook een 19-jarige jongen aangehouden toen hij een agent beledigde.Verder werd een 17-jarige jongen aangehouden omdat hij een meisje zou hebben mishandeld. Een andere 17-jarige jongen, die onder invloed was van alcohol, was volgens de politie 'vervelend' en kreeg een bekeuring voor dronkenschap. 'Erg jammer om te zien dat het gedrag van mensen negatief veranderd wanneer zij onder invloed van alcohol zijn', schrijven de agenten op Facebook Later op de avond deelden de agenten ook twee bekeuringen uit voor wildplassen en een bekeuring voor hinder op de openbare weg.

Door: Redactie Correctie melden