Robin Haase op openingsdag Roland Garros in actie

DEN HAAG - Robin Haase komt zondag op de openingsdag van Roland Garros meteen in actie. De dertigjarige Hagenaar neemt het bij het tweede grandslamtoernooi van het jaar op tegen de Australiër Alex de Minaur. De partij staat als vierde gepland op baan 14 van het Parijse graveltoernooi.

Haase staat 46e op de mondiale ranking, De Minaur is de nummer 234 van de wereld. Hij is pas achttien jaar en geldt als groot talent. Mocht Haase winnen, dan is mogelijk topfavoriet Rafael Nadal zijn opponent in de tweede ronde.De nummer één van de wereld bij de vrouwen, Angelique Kerber, komt zondag ook meteen in actie in haar partij in de eerste ronde. De Duitse tennisster treft de Russin Jekaterina Makarova. Drie Nederlandse vrouwen nemen deel aan het hoofdtoernooi van het Franse Open, Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Quirine Lemoine. Zij komen zondag niet in actie.