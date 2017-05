Magische blauwe gloed in zeewater door zeevonk

Zeevonk geeft een magische blauwe gloed (Beeld: still Youtube/Mr. Stefano)

KATWIJK - Voor veel avondwandelaars was het zaterdagavond een fascinerend gezicht: de branding langs de kust - onder meer bij Katwijk en Noordwijk - had een blauwe gloed. Die wordt veroorzaakt door zeevonk, een bolvormig eencellig organisme in het water.





Bij ruw weer trekt de zeevonk zich terug naar rustiger, dieper wateren. Zeevonk is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan bij grote concentraties wel irritatie aan de huid en luchtwegen veroorzaken.



Zalmroze



Stefano Janssen maakte zaterdagavond een filmpje van het betoverende schouwspel in de branding van Katwijk. 'We waren daar tussen 23.00 en 04.00 uur. Er kwamen wel wat mensen op af, ja', vertelt hij.



Ook overdag kun je soms zeevonk zien, maar dan vaker in de kleur zalmroze. Dat komt door de aanmaak van het pigment caroteen (ook wel 'worteltjes pigment' genoemd). Als de zeevonk zalmroze kleurt, dan geeft hij 's nachts geen licht meer.



Bekijk het filmpje dat Stefano Janssen zaterdag op YouTube plaatste:



