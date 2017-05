Man uit Gouda valt van viaduct A4

Foto: Archief

GOUDA - Een 29-jarige Gouwenaar is zaterdag gewond geraakt toen hij van een viaduct boven de A4 in Badhoevedorp viel. De man werkte mee bij de bouw van een geluidsscherm.

De bouwvakker viel rond 13.30 uur 10 meter naar beneden en kwam terecht in de bosjes op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp.



Bij de val heeft hij flink letsel opgelopen aan beide benen, aldus de politie. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. De arbeidsinspectie doet onderzoek.



Door: Redactie Correctie melden