Verbrand door een overdosis zonneschijn? Zo overleef je dat!

Lekker zonnebaden heeft ook zijn schaduwkanten (archieffoto)

REGIO - Voor veel zonaanbidders was het zaterdag - de eerste tropische dag van het jaar - volop genieten. Maar de kracht van de zon heeft voor sommigen ook negatieve gevolgen: je wordt wakker met een verbrande huid. Hoe overleef je the day after? Wij geven je tips!



Het KNMI had gewaarschuwd voor zonkracht 7. Dat betekent: grote kans op verbranding. Doorgaans komt dit maar op tien dagen van het jaar voor.



Ben je, ondanks de waarschuwingen, toch verbrand? Dan kan het soms twee tot vijf dagen duren voordat je lichaam volledig hersteld is. Dit zijn de belangrijkste tips om dat proces een handje te helpen.



Ga meteen uit de zon als je merkt dat je verbrandt (of al verbrand bent).

als je merkt dat je verbrandt (of al verbrand bent). Koel de verbrande lichaamsdelen met een natte handdoek , om de eerste pijn te verlichten.

, om de eerste pijn te verlichten. Neem een lauwwarme douche : hierdoor gaan de poriën van je huid open staan en kan de warmte eruit. Gebruik geen zeep, want hierdoor droogt je huid nog meer uit.

: hierdoor gaan de poriën van je huid open staan en kan de warmte eruit. Gebruik geen zeep, want hierdoor droogt je huid nog meer uit. Smeer je verbrande huid in met een aftersun of bodylotion, en dan het liefste eentje met aloë vera erin. Dat plantenextract schijnt een kalmerende en herstellende werking te hebben op je huid.

of bodylotion, en dan het liefste eentje met aloë vera erin. Dat plantenextract schijnt een kalmerende en herstellende werking te hebben op je huid. Neem een pijnstiller : een paracetamolletje verzacht de pijn.

: een paracetamolletje verzacht de pijn. Yoghurt, karnemelk en schijfjes komkommer kunnen ook helpen om je huid tijdelijk af te koelen. Wetenschappelijk bewijs dat deze trucjes ook daadwerkelijk helpen is er niet, maar sommige mensen zweren erbij.

kunnen ook helpen om je huid tijdelijk af te koelen. Wetenschappelijk bewijs dat deze trucjes ook daadwerkelijk helpen is er niet, maar sommige mensen zweren erbij. Prik de (brand)blaren niet door, maar laat ze intact.

niet door, maar laat ze intact. Blijf ook de eerstvolgende dagen uit de zon, om zo je huid rustig te laten herstellen.



Ernstige verbranding kan soms leiden tot andere ziekteverschijnselen, zoals koude rillingen, koorts, misselijkheid, overgeven, hoofdpijn en/of hartkloppingen. In dat geval is het raadzaam om contact op te nemen met je huisarts.



