Auto te water na aanrijding met vrachtwagen op N220

Foto: Regio15

'S-GRAVENZANDE - Een auto is zondag in het water beland door een aanrijding met een vrachtwagen op de Maasdijk (N220) in 's Gravenzande. De weg is enige uren dicht geweest.





Strandgangers die over deze weg richting Hoek van Holland willen reizen, moeten rekening houden met vertraging. Het verkeer vanaf Westerlee wordt langs de Maasdijk geleid. Vanuit ’s-Gravenzande wordt het verkeer bij de Laan van Heilige Lambertus omgeleid.



UPDATE: De N220 is rond 14.00 uur vrijgegeven.





