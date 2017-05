Oproep: Wie is het heetst dit weekend?

REGIO - Het is tropisch warm dit weekend en ook maandag stijgen de temperaturen boven de 25 graden. Voor veel mensen klinkt dat heerlijk, maar niet iedereen is er blij mee. Er zijn ook mensen die gewoon moeten werken. En sommige beroepen zijn net een stukje zwaarder met die hitte...

Bijenverzorgers hebben het pittig deze dagen: ze moeten wel een pak dragen, inclusief dikke handschoenen en kap. Ook imker Maap Groenendijk is gewoon aan het werk. 'De tijd waarop wij het beste kunnen werken is ook nog eens op het heetst van de dag', vertelt hij.Maap heeft veertig bijenkasten die in de zomer zes dagen per week nagekeken moeten worden. 'Je moet zoveel mogelijk zwermen verzorgen dit seizoen, anders heb je geen honing.' Warm én zwaar werk: een bijenkast weegt zo'n twaalf kilo.Kan je niet beter gewoon op het strand gaan werken? In een strandtent kan je zelf ook lekker van de zon genieten en dan na het werk een drankje en een frisse duik...Sander Beekink vertelt in een Facebookreactie dat je dat niet moet onderschatten: 'Jarenlang in een strandtent gewerkt onder grote druk en bij extreme temperaturen. Zweten geblazen!' Toch zal hij zijn werk niet inruilen: 'If you can't stay out of the heat, stay out of the kitchen!'