Jochem Myjer wint prijs voor luisterboek

LEIDEN - Cabaretier Jochem Myjer is één van de winnaars van de Hebban Awards voor de Beste Luisterboeken van het Jaar. Dat is zondag bekendgemaakt tijdens De Perstribune op NPO Radio 1.

De Leidenaar wordt bekroond in de categorie Kind & Jeugd voor de luisterversie van zijn eigen kinderboek De Gorgels Actrice Hanna Verboom won de prijs in de categorie volwassenen. De Hebban Award voor het Beste Luisterboek is de opvolger van de Luisterboek Award, die werd uitgereikt door de CPNB.