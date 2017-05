Jeuk en uitslag: bastaardsatijnrups in Katwijk

Een bastaardsatijnrups (Foto: Omroep West)

KATWIJK - Een dagje naar het strand in Katwijk? Pas dan goed op voor de bastaardsatijnrups. De Katwijkse Reddingsbrigade meldt dat de gevaarlijke rups aanwezig is in het Katwijkse duin- en strandgebied.





Contact met de brandharen van deze rups kan heftige jeuk en huiduitslag veroorzaken. Ook kan het leiden tot irritatie aan ogen en luchtwegen. De klachten verdwijnen binnen twee weken vanzelf.Wie toch in aanraking komt met het beestje moet de huid strippen met plakband, daarna afspoelen met water en alle kleding grondig wassen.

