Walhalla voor Ninja Warriors geopend in Alphen

Het Urban Athletes Park in Alphen aan den Rijn (Foto: studioveertien) Het Urban Athletes Park in Alphen aan den Rijn (Foto: Perry Oosterlee)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Buiten in de zon liggen? Niet in Alphen aan den Rijn. In Park Zegersloot kan sinds zaterdag buiten getraind worden door echte Ninja Warriors. De uitgebreide buitensportschool Urban Athletes Park is daar geopend door wethouder Michel du Chatinier.





De winnaar van het tv-programma Ninja Warrior 2017, de Alphense



In het park stonden al verschillende toestellen en objecten voor onder andere freerunnen en bootcamp. Nu zijn er meer trainingsfaciliteiten bijgekomen, zo ook voor Ninja Warriors.De winnaar van het tv-programma Ninja Warrior 2017, de Alphense Perry Oosterlee , was ook bij de opening van het trainingspark.