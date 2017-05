Bereid je voor op file: drukke avondspits verwacht

REGIO - Wie zondag vanaf het strand naar huis rijdt, moet rekening houden met file. Er wordt een drukke avondspits verwacht.

Niet alleen komen mensen terug van dagjes weg, maar ook veel vakantieverkeer komt na het Hemelvaartsweekend naar huis.Ook zijn er veel wegwerkzaamheden die al het hele weekend voor vertraging zorgen. De A4 richting Den Haag is dicht, waardoor het extra druk is op de omrijroute A44. Het was dit weekend ook erg druk met strandverkeer