Voetballers Quick schrijven clubgeschiedenis na promotie naar derde divisie

Quick Den Haag (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De voetballers van Quick hebben zondagmiddag clubgeschiedenis geschreven. Via de nacompetitie heeft de Haagse ploeg promotie naar de derde divisie af weten te dwingen. Quick was tegenstander Vlissingen twee keer op rij de baas, waardoor Quick volgend seizoen voor het eerst in haar historie in de derde divisie uitkomt.





Toch werd het na rust nog even spannend toen Vlissingen na een moment van onoplettendheid bij Quick iets terug deed. De Zeelanders kregen weer hoop, maar dat vervloog al snel toen de Haagse ploeg er 1-3 van wist te maken. Na de derde treffer was de vierde ook snel een feit, waardoor Quick promoveerde naar de derde divisie.







