Gezamenlijke ramadan maaltijd moet zorgen voor verbinding

Ramadanmaaltijd in de Julianakerk (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De Ramadan is voor vele moslims weer begonnen. Wanneer de zon onder gaat, mag er gegeten worden. Dit werd dan ook zaterdag uitgebreid gedaan tijdens het Iftar diner. Volgens Atalay Celink, eigenaar van restaurant Juliana Plaza in de Haagse wijk Transvaal, is dit tegelijkertijd een mooie kans om mensen met elkaar te verbinden.

De restauranthouder had mensen met verschillende geloofsovertuigingen uitgenodigd voor het diner. Atalay Celink hoopt hiermee dat mensen met elkaar gaan praten. Hij wil hiermee de tolerantie en verdraagzaamheid in de samenleving verbreden. 'De bedoeling is ook een signaal af te geven tegen de verharding en polarisatie van de samenleving.'



Daarnaast is het volgens Celink een unieke ervaring voor niet-moslims om het Iftar diner een keer mee te maken. De komende tijd zullen er meer maaltijden georganiseerd worden in de Julianakerk.