Haags college steunt plannen D66 voor sportapp

DEN HAAG - Er komt een gratis sportapp voor de inwoners van Den Haag. De app was een voorstel van D66, die hoopt de stadsbewoners meer aan het bewegen te krijgen. Het voorstel werd goed ontvangen door het college.

De sportapp moet het sportaanbod in Den Haag, zoals sportlocaties, contactpersonen en openingstijden gaan weergeven. Volgens D66 beschikt Den Haag over veel mooie parken, sportvelden en fiets- en looproutes. Deze wil de partij dan ook onder de aandacht brengen bij de Haagse inwoners, in de hoop dat ze er meer gebruik van gaan maken.Begin deze maand bleek uit een onderzoek van de GGD dat inwoners van de regio Haaglanden zich minder gezond voelen dan veel andere Nederlanders. Van de mensen in Haaglanden voelde 73 procent zich heel gezond.Wanneer de sportapp op de markt komt, is nog niet bekend.