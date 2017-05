NK Archery Attack: mix van boogschieten, paintball en trefbal

NK Archery Attack (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De eerste editie van het NK Archery Attack is een feit. Het nieuwe sportevenement speelde zich in The Hague Beach Stadium in Scheveningen af. De sport wint snel aan populariteit.

Archery Attack is een combinatie van boogschieten, paintball en trefbal, waarbij twee teams het tegen elkaar opnemen. Deelnemers zijn gewapend met een handboog, paintball masker en speciale pijlen. De eens wat met een suffig imago kampende sport pijlboogschieten heeft de laatste jaren een imago boost doorgemaakt.



Dit is onder andere te danken aan de populaire boeken- en filmreeks van The Hunger Games, waarin de hoofdrolspeelster met pijl en boog tegen het onrecht strijdt en daar lift Achery Attack op mee.



Veiligheid



Achery Attack werd al wel tijdens outdoorevenementen gespeeld, maar door een NK te organiseren wil organisator David Stevenhagen het een serieuzer gezicht geven. Gewapend met een handboog, paintball masker en speciale Larp-pijlen (pijlen met een zachte rubberen dop) ga je verdeeld in twee teams de strijd aan met elkaar.



‘Door de zachte rubberen dop hoef je niet bang te zijn dat je onder de blauwe plekken thuis komt,’ zegt Stevenhagen. ‘Het is vooral een leuke sport waarbij behendigheid, boogschieten en lol hand in hand gaan.’ Hij kijkt tevreden om zich heen. ‘Als ik nu zie hoeveel mensen Achery Attack spelen, dan voorzie ik een mooie toekomst voor deze sport,’ besluit Stevenhagen.



Door: Anita Janssen Correctie melden