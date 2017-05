Robin Haase overtuigend naar tweede ronde in Parijs

DEN HAAG - Robin Haase heeft zondag overtuigend de tweede ronde van het Franse Open bereikt. De 30-jarige Hagenaar rekende op Roland Garros in drie sets af met de Australiër Alex de Minaur: 6-2 6-3 6-1.

Haase begon sterk tegen de achttienjarige Australiër die te boek staat als een groot talent. Op het Parijse gravel was hij echter niet opgewassen tegen de ervaring van de Nederlander.Haase pakte al snel een break voorsprong en haalde de set met een dubbele break binnen. Ook in de tweede set brak hij twee keer de service van De Minaur en na een vroege break in de derde set speelde hij de partij geconcentreerd uit.Haase kan zich opmaken voor een treffen met topfavoriet Rafael Nadal. De Spaanse negenvoudig winnaar moet wel eerst nog afrekenen met de Fransman Benoît Paire.