Hindoetempel Dew Mandir heeft na 40 jaar eigen plek

Dew Mandir geopend in Den Haag

DEN HAAG - Na meer dan veertig jaar heeft de Dew Mandir een eigen plek. Sinds de oprichting van de hindoegemeenschap in Den Haag in 1973 hebben de activiteiten in gesloten ruimtes plaatsgevonden, zoals in woningen en een garagegebouw.

De gemeenschap is erg trots op hun waardige gebedshuis. 'Dit is iets waar we met z'n allen heel lang naar hebben uitgekeken. Vandaag is het moment. Het is gewoon iets waar ik bijzonder trots op ben, dat we dit samen als gemeenschap bereikt hebben,' aldus Anushka Gierdhariepanchoe van de Dew Mandir.



De beelden in en rond de tempel zijn overgebracht uit India. 'Dit is prachtig. Zeker als je ziet waar ze vandaan komen, want dat was gewoon een oude garage,' zegt een van de buren die een bezoek brengt aan de nieuwe tempel.