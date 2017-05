West Wekker: Mannen schieten met nepwapen en man valt van viaduct A4

REGIO - Goedemorgen! We gaan weer aan de werkweek beginnen. Om je iets makkelijker te laten opstarten, hebben wij het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Dit is de West Wekker!

Wildwest taferelen op de zondagavond in Zoetermeer. De politie heeft op Bredewater twee gemaskerde mannen aangehouden. De mannen van 19 en 20 jaar schoten met, naar wat later bleek, een nepvuurwapen op voorbijgangers. Beide verdachten komen uit Zoetermeer.De reddingsbrigade doet een dringende oproep aan strandgangers om de strandopgangen niet te blokkeren. De Haagse reddingsbrigade kon zaterdag moeilijk bij een noodsituatie aan het Zwarte Pad in Scheveningen komen omdat een scooter op de weg geparkeerd stond.Een 29-jarige Gouwenaar is zaterdag gewond geraakt toen hij van een viaduct boven de A4 in Badhoevedorp viel. De man werkte mee bij de bouw van een geluidsscherm.De voetballers van Quick hebben zondagmiddag clubgeschiedenis geschreven. Via de nacompetitie heeft de Haagse ploeg promotie naar de derde divisie af weten te dwingen. Quick was tegenstander Vlissingen twee keer op rij de baas, waardoor Quick volgend seizoen voor het eerst in haar historie in de derde divisie uitkomt.Na het onweer van vanmorgen vroeg krijgen we vandaag toch ook weer zonnige perioden. Vanmiddag is er echter opnieuw kans op een regen- of onweersbui, mogelijk zwaar en met hagel en windstoten.