Donkere wolken na tropische dagen

Roelofarendsveen - Ton Wesselius

REGIO - We waren bijna vergeten hoe een regenbui eruit zag, maar maandagochtend waren er opeens donkere wolken te zien. Iedereen had het erover en stuurde foto's. We hebben de mooiste voor je verzameld!

Shelfcloud- Westland - Jan Willem de Wit

Wolken Leiden - Erwin Zaat

Den Haag- Richard Mulder

Den Haag- Richard Mulder

Den Hoorn - Joost Buis

Rijswijk - Debbie van Ooststroom

Maarten Slooves

Langs de zuidwestkust komen in de ochtend stevige onweersbuien voor, lokaal met windstoten tot 70 kilometer per uur en kans op hagel en veel neerslag in korte tijd, waarschuwt het KNMI. De buien trekken naar Noord-Holland.