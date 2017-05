Jongen gewond bij aanrijding in Nootdorp

Foto: Regio15

NOOTDORP - In Nootdorp is maandagochtend een jonge fietser aangereden. Het ongeluk gebeurde rond 8.00 uur op De Poort, vlak naast een basisschool. De tiener is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens getuigen is een trauma-arts met de ambulance meegereden. Hoe het ongeluk tussen de fietser en de automobilist kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie heeft De Poort helemaal afgesloten zodat specialisten de oorzaak kunnen onderzoeken.