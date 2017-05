Marianne wil haar servies met blauwe druiven compleet

DEN HAAG - Marianne Roukens (jawel, de moeder van...) kreeg ruim 20 jaar geleden een servies voor haar verjaardag. Helaas sneuvelde de deksel van het suikerpotje en het is nooit gelukt meer dan 1 koffiekop (en schotel) te kopen.

Marianne kreeg het prachtige servies van het Engelse merk Barratts met daarop blauwe druiven. Het servies wordt al jaren niet meer gemaakt en speurtochten in servieswinkels, kringloopwinkels en op Marktplaats hebben niets opgeleverd'', zegt Marianne.



Heb jij een onderdeel van dit servies in de kast staan, vooral de deksel van de suikerpot en kopjes, waar je afstand van wilt doen? Laat het SuperDebby weten!



Mail superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070-3905454



