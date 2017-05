Bierdrinkende automobilist voorlopig zonder rijbewijs

Foto: Politie Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een nog jonge automobilist is zondag in Alphen aan den Rijn van de weg geplukt, omdat hij tijdens het rijden een biertje dronk. Agenten zagen de man met hoge snelheid rijden op de Burgemeester Bruins Slotsingel.

Volgens de politie had de beginnende bestuurder vermoedelijk ook drugs gebruikt. Hij is meegenomen naar het bureau, waar hij zijn rijbewijs meteen kon laten liggen. 'Drank en drugs in het verkeer gaan niet samen', blijft de politie benadrukken.