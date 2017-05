Michael van der Mark vijfde en vierde in Donington

Michael van der Mark op WK Superbike in Imola. (Foto: Orange Pictures)

GOUDA - Wegracer Michael van der Mark is zondag op het Britse circuit van Donington Park net naast het podium geëindigd in het WK Superbike. De motorcoureur uit Gouda gaf op zijn Yamaha twaalf seconden toe op de Britse winnaar én regerend kampioen Jonathan Rea (Kawasaki).

Van der Mark deed het iets beter dan zaterdag, toen hij als vijfde finishte. Die race werd gewonnen door Tom Sykes, die een dag later tweede werd.



Het was het eerste raceweekend zonder de Amerikaan Nicky Hayden, die afgelopen maandag overleed aan de gevolgen van een fietsongeval in Italië. De Honda van de overleden motorcoureur stond als eerbetoon dit weekeinde in de pitbox op Donington Park.



Door: Sportredactie Correctie melden