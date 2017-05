Rechter heeft meer tijd nodig voor uitspraak zaak ouders Tristan van der Vlis

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen in de zaak over de ouders van Tristan van der Vlis. Een groep slachtoffers heeft de ouders van Tristan en hun verzekeringsmaatschappijen medeaansprakelijk gesteld voor de dodelijke schietpartij van hun zoon in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn in 2011.





Een groep winkeliers, hun medewerkers en mensen die in het winkelcentrum aanwezig waren, vinden dat



Ridderhofdrama



Op 9 april 2011 schoot Van der Vlis om zich heen in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn.





De uitspraak stond voor woensdag gepland, maar de rechtbank laat maandag weten dat dat niet gehaald wordt. De uitspraak is nu op woensdag 14 juni.