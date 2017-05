Overvaller Zegwaard in cassatie bij Hoge Raad, Reda N. legt zich niet neer bij straf

DEN HAAG - Reda N., in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar en 10 maanden cel voor de overval op onder meer de Rijswijkse multimiljonair Wim Zegwaard, gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Dat bevestigt een woordvoerder van de instantie maandag.

Wie het niet eens is met zijn veroordeling in hoger beroep heeft de mogelijkheid om in cassatie te gaan. De advocaat van de verdachte dient dan een verzoek in bij het gerechtshof. Vervolgens dragen zij het dossier over aan de Hoge Raad. Daarna heeft de advocaat van de verdachte tijd om reden voor de cassatie op papier te zetten.Vervolgens kijkt de Hoge Raad of zij de zaak in behandeling nemen. De Raad kijkt of het recht goed is toegepast en of het proces goed verlopen is. Bijvoorbeeld: 'Was het terecht dat een bepaalde getuige is gehoord', zegt een woordvoerder van de Hoge Raad. Dat hele proces zou wel eens meer dan een jaar kunnen gaan duren.Het is niet duidelijk waarom de advocaten van N. precies in cassatie gaan. De reden om hoger beroep in te stellen was destijds omdat er, volgens hen, foute aannames gemaakt waren in het onderzoek. Ook trekken zij de verklaringen van Wim Zegwaard in twijfel en zouden er fouten gemaakt zijn bij het afluisteren van de telefoon van de verdachte. N. kreeg op 15 mei in hoger beroep een lagere straf. Hij werd veroordeeld voor twee gewelddadige overvallen en bezit van automatisch wapen. Eerst had een rechter hem veroordeeld tot 14 jaar cel.