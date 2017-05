Robot wijst je de weg en zwaait je uit bij gemeente Leidschendam-Voorburg

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Mensen die de komende tijd langsgaan bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, krijgen te maken met een bijzondere gastheer: een robot. Elvie, zoals het apparaat heet, gaat bezoekers onder meer welkom heten en de weg wijzen.

Leidschendam-Voorburg is de eerste gemeente van Nederland die bezoekers ontvangt met een robot. Daarmee moet de dienstverlening naar burgers verbeteren. Elvie, die ook wel Pepper wordt genoemd, heeft een proeftijd van vijf maanden gekregen, waarin de interactie met bezoekers wordt onderzocht en verbeterd.'Technische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op', zegt wethouder Lia de Ridder. 'Als innovatieve gemeente die we willen zijn, volgen we ontwikkelingen die toepasbaar zijn in de publieke sector op de voet. Nu gaan we een stapje verder door te onderzoeken of de robot toegevoegde waarde kan bieden in de dagelijkse dienstverlening aan onze inwoners.'Pepper is vanaf maandag ‘in training’. 'Proefondervindelijk bekijken we of de samenwerking tussen mens en robot het positieve effect heeft op de klantbeleving dat we verwachten te bereiken', legt projectleider Roeland van Oers uit. Mogelijk gaat het er in de toekomst zo uitzien, zegt de gemeente.Elvie is de roepnaam van de robot. 'In het Engels klinkt dat als de afkorting van de gemeente: LV', laat Leidschendam-Voorburg weten. Mensen die op een bijzondere manier welkom geheten willen worden, kunnen langsgaan bij het servicecentrum aan de Koningin Wilhelminalaan.