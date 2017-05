HTM doet proef met elektrische bus: 'de rijdende batterij'

DEN HAAG - De Haagse vervoerder HTM heeft samen met de Utrechtse vervoersmaatschappij U-OV de handen ineen geslagen en is een proef gestart met een elektrische bus. Maandag is de rijdende batterij, zoals de bus ook heet, gedemonstreerd.

Het bijzondere aan deze elektrische bus is dat het voertuig zich kan opladen aan de bovenleiding van de tram . Hierdoor kan de combinatie van bus en tram sneller ingevoerd worden dan het traditionele elektrisch busvervoer, want binnen een paar minuten is het voertuig opgeladen voor zijn rit.'Vandaag willen we testen of deze technologie net zo veelbelovend is als 'ie lijkt te zijn. Het is toegepast in Wenen, als enige stad. Deze bus hebben we geleend in Wenen en we gaan kijken of het net zo goed werkt als daar', zegt HTM-directeur Jaap Bierman.Er wordt drie weken getest met de rijdende batterij, in de eerste instantie zonder passagiers. 'De verwachting is dat dit beter zal zijn voor én de reizigers die een soepele elektrische bus krijgen, voor de omgeving die te maken krijgt met totaal geluidloos busvervoer en beter voor het milieu', aldus Bierman.Den Haag en Utrecht lenen zich volgens de vervoerders bij uitstek voor een experiment met deze eBus, omdat in deze steden een geschikt tramnetwerk beschikbaar is. Daarnaast delen HTM, provincie Utrecht en U-OV de ambitie om het openbaar vervoer te verduurzamen met inzet van elektrische bussen. Dit is hard nodig omdat de luchtkwaliteit van binnensteden onder druk staat door de uitstoot van gemotoriseerd verkeer.