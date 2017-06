Arjan zoekt Miele wasmachine uit zijn jeugd

Arjan zoekt de Miele wasmachine die zijn moeder vroeger gebruikte (foto: Pixabay)

DEN HAAG - Weet jij nog welke wasmachine jouw moeder vroeger gebruikte? De 48-jarige Arjan Bergmann uit Ridderkerk weet het nog precies!

Arjan zegt goede herinneringen te hebben aan de wasmachine die zijn moeder gebruikte toen hij een jongetje was. Het gaat om een Miele wasmachine De Luxe S421 of S460. 'Ik vind het een stoere machine en hou van het geluid', zegt Arjan.



Maar waar vind je een wasmachine uit 1972?! Arjan zoekt er inmiddels al 17 jaar naar. Daarom vind hij het hoog tijd om SuperDebby in te schakelen.



Dus: Heb jij toevallig een Miele wasmachine De Luxe S421 of S460 staan? Hij mag best een beetje kapot zijn. Als hij minimaal 80% functioneert is Arjan er blij mee, dan kan hij hem repareren. 'Ik wil hem echt gaan gebruiken', zegt Arjan.



Luister naar zijn oproep op 1 juni bij SuperDebby tussen 12-14:00 uur.



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden