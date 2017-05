Aangereden fietser slaat erop los in Zoetermeer

ZOETERMEER - De Zoetermeerse politie is op zoek naar een fietser, die na een aanrijding met een auto volledig door het lint is gegaan. De man sloeg onder meer een raam in en mishandelde de twee inzittenden van de wagen, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde zondagavond op de Willem Dreeslaan in Zoetermeer, ter hoogte van de Stephensonstraat. Nadat de man in botsing kwam met een bestelwagen, draaide hij volgens de politie volledig door. Van de twee mensen die in de auto zaten, raakte er een gewond.



De agressieve fietser is weggereden en niet meer gezien. De politie is daarom dringend op zoek naar deze kale man. Hij is blank, tussen de 40 en 45 jaar oud, heeft een breed postuur en tatoeages op een van zijn armen. Zondag droeg hij een turquoise T-shirt en een witte zwembroek.