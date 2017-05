COLUMN: Nutteloos werk van het OM

DEN HAAG - Sommige mensen bij het Openbaar Ministerie doen voor 99,99 procent onnodig werk. En voor u de grap maakt: nee, dat ben ik niet. Zonde, denkt u? Misschien. Maar de overgebleven 0,01 procent is letterlijk van levensbelang.

De collega's waarop ik doel gaan over bewaken en beveiligen. Veel mensen weten het misschien niet maar we zijn als Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor het treffen van veiligheidsmaatregelen bij dreiging op personen. Soms zijn dat heel ernstige dreigingen, zoals bij informatie over aanstaande aanslagen of liquidaties. We moeten dan continu veel maatregelen treffen, omdat we niet weten waar en wanneer het gaat gebeuren.Achteraf lijkt het onnodig, maar het kan net zo goed zijn dat de bad guys door het zien van de maatregelen eieren voor hun geld hebben gekozen. Dat je succes hebt, blijft onzichtbaar.Wat we nog vaker mee maken is dat je op voorhand niet weet of een dreiging serieus te nemen is. Het gaat tegenwoordig nu eenmaal zo lekker makkelijk; een bedreiging via internet is zo geplaatst. Het 'fast food' van de luie bedreiger. Maar voordat zo'n gefrustreerd mannetje achter zijn computer zijn biertje neerzet, de laptop opzij schuift en zichzelf van de bank hijst om daadwerkelijk iets doen... Dat is vaak tegennatuurlijk voor deze types. Gelukkig maar, zou ik willen zeggen.Dat dit niet altijd van te voren duidelijk is, betekent wel dat we dankzij dit soort ongein tonnen uitgeven aan bewakers, ontruimingen, ga zo maar door. Ik zei het al, in 99,99 procent van de gevallen is het nergens voor nodig. Maar we moeten scherp blijven, je wilt niet dat die 0,01 procent een keer raak is.Bij de politie Den Haag komen jaarlijks zo'n 9.000 tot 12.000 meldingen van onder andere dit soort malloten binnen. Stel je voor, dat we op al die meldingen serieus moeten gaan inzetten. In de praktijk blijkt gelukkig dat we een heel goede inschatting kunnen maken welke dreiging we serieus moeten nemen en welke niet.Vaak is het genoeg om de vraag te stellen: hoe reëel is deze bedreiging eigenlijk? Een schooljongen dreigde eens dat hij zijn hele school zou neerknallen en vertelde ook welke wapens en munitie hij zou gebruiken. Maar een klein rekensommetje was genoeg om te bedenken dat hij minstens een vorkheftruck nodig zou hebben gehad om dit imaginaire arsenaal naar school mee te nemen.Beveiligen bestaat overigens uit meer dan alleen het toewijzen van een paar mannen in pakken met oortjes in. Beveiligingsmaatregelen zijn altijd op maat. We bieden ook psychologische begeleiding aan. En dat gaat door, wanneer de beveiliging ophoudt. Misschien wel juist dan. Want dagen, misschien wekenlang hebben wij tegen iemand gezegd dat het niet veilig is. Denkt u dat iemand weer met een gerust hart boodschappen gaat doen, alleen omdat wij zeggen dat het kan?Uw hoofdofficier,Bart NieuwenhuizenReageren? Stuur Bart via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl een bericht.Alle columns van Bart zijn gebundeld op een aparte pagina.